Будьте в Плюсе

Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газ

"Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.
РИА Новости
Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа".
РИА Новости
Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.
РИА Новости
Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Петля затягивается туго»: Туск рассказал о нефтегазовых проблемах Польши
Вечерняя Москва21:54
Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газ
РИА Новости21:05
Поляки паникуют из-за роста цен на газ
NVL21:41
Правительство Польши захлестнул шквал «отчаянных сообщений» из-за цен на газ
Pravda.Ru21:13
Туск заявил о «затягивающейся петле Польши» из-за дорогого газа
ИА SM-News21:46

Интересное

Кадыров опроверг свой уход с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров своем Telegram-канале заявил, что не имеет права уйти со своего поста «просто так», не спросив народ и президента.
Коммерсантъ19:19

Стремоусов: Киев утаивает потери ВСУ при попытках наступления в Херсонской области

«Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
RT на русском20:51

МИД: Россия принимает необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье

Россия принимает все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах.
RT на русском22:02

Байден выступил против внесения России в американский список стран-спонсоров терроризма

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли вносить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма, написал корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон в своем Twitter.
Lenta.ru21:17

В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода

В России будут построены два автобронетанковых ремонтных завода Минобороны России.
Известиявчера в 14:50

Спецпредставитель США по Афганистану Уэст осудил теракт у посольства России в Кабуле

США осуждают террористическую атаку у посольства РФ в Кабуле, в результате которой погибли два российских сотрудника, и рассматривают ее как акт "бессмысленного насилия", заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.
РИА Новости20:09

Даня Милохин не знал, что Сахалин принадлежит России

Как сообщает «КП-Сахалин», на танцевальном телешоу, куда 20-летнего Даню пригласили в качестве члена жюри, перед тиктокером выступил танцор из Южно-Сахалинска Эрбол Бердикулов (RBALL).
Телепрограммавчера в 07:23

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка возросло до девяти

Количество погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае возросло до девяти человек.
ТАССвчера в 08:04

Индийский министр Пури пообещал изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.
РИА Новости19:43

РИА Новости: под Авдеевкой уничтожена колонна украинской техники с боекомплектами для ВСУ

На трассе под Авдеевкой в ДНР уничтожена колонна украинской техники, состоявшая из как минимум десяти машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии.
RT на русскомвчера в 14:12