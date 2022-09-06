Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.
Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли вносить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма, написал корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон в своем Twitter.
США осуждают террористическую атаку у посольства РФ в Кабуле, в результате которой погибли два российских сотрудника, и рассматривают ее как акт "бессмысленного насилия", заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.