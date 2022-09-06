Российская газетаЭкс-премьер Польши рассказал об отчаянии граждан из-за цен на газ"Лавина отчаянных сообщений" поступает от граждан из-за инициативы польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз.Российская газетаВо время выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький политик затронул тему роста цен на газ.Российская газета"Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.РИА НовостиКак известно, Польша отказалась поддержать план ЕС по снижению потребления газа на 15%.Газета.RuЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаВ ТатарстанеВечерняя МоскваГазета.RuREGNUMPravda.RuПодробнее о событииЭкс-премьер Польши заявил о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за роста цен на газRT на русском23:06Экс-премьер Польши рассказал об отчаянии граждан из-за цен на газРоссийская газета22:51Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газРИА Новости21:05Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газРЕН ТВ22:24Экс-премьер Польши рассказал о газовой ценовой петле и отчаянии гражданREGNUM22:22Правительство Польши захлестнул шквал «отчаянных сообщений» из-за цен на газPravda.Ru21:13Экс-премьер Польши Туск пожаловался на «лавину отчаянных сообщений» из-за подорожания газаLenta.ru22:35Показать ещёОценить273Поделиться