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Экс-премьер Польши рассказал об отчаянии граждан из-за цен на газ

"Лавина отчаянных сообщений" поступает от граждан из-за инициативы польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз.
Российская газета
Во время выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький политик затронул тему роста цен на газ.
Российская газета
"Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.
РИА Новости
Как известно, Польша отказалась поддержать план ЕС по снижению потребления газа на 15%.
Газета.Ru

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Экс-премьер Польши заявил о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за роста цен на газ
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Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газ
РИА Новости21:05
Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газ
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