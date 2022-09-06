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Экс-премьер Польши рассказал о газовой ценовой петле и отчаянии граждан

Инициатива польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз вызвала «лавину отчаянных сообщений» от граждан.
REGNUM
Во время выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький политик затронул тему роста цен на газ.
Российская газета
"Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.
РИА Новости
Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экс-премьер Польши Туск пожаловался на «лавину отчаянных сообщений» из-за подорожания газа
Lenta.ru22:35
Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газ
РЕН ТВ22:24
Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газ
РИА Новости21:05
Экс-премьер Польши Туск рассказал о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газ
News.ru22:14
Поляки паникуют из-за роста цен на газ
NVL21:41
Правительство Польши захлестнул шквал «отчаянных сообщений» из-за цен на газ
Pravda.Ru21:13
Экс-премьер Польши рассказал о газовой ценовой петле и отчаянии граждан
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