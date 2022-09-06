REGNUMЭкс-премьер Польши рассказал о газовой ценовой петле и отчаянии гражданИнициатива польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз вызвала «лавину отчаянных сообщений» от граждан.REGNUMВо время выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький политик затронул тему роста цен на газ.Российская газета"Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.РИА НовостиВласти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMВечерняя МоскваPravda.RuПодробнее о событииЭкс-премьер Польши Туск пожаловался на «лавину отчаянных сообщений» из-за подорожания газаLenta.ru22:35Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газРЕН ТВ22:24Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газРИА Новости21:05Экс-премьер Польши Туск рассказал о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газNews.ru22:14Поляки паникуют из-за роста цен на газNVL21:41Правительство Польши захлестнул шквал «отчаянных сообщений» из-за цен на газPravda.Ru21:13Экс-премьер Польши рассказал о газовой ценовой петле и отчаянии гражданREGNUM22:22Показать ещёОценить110Поделиться