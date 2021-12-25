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Экс-премьер Украины Гройсман обвинил Киев в провоцировании энергетического кризиса

Бывший премьер Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса.
РИА Новости
Политик заявил во время разговора с изданием "Країна
", что на Украине идёт централизация денежных ресурсов, бюджеты регионов страны будут обделены, в частности, энергоносителями.
Ореанда-Новости
"Есть два варианта: либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости", — добавил политик.
РИА Новости
В октябре нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Украина полностью готова к отопительному сезону.
Lenta.ru

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