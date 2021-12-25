"Есть два варианта: либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости", — добавил политик.
Федрезерв США не в состоянии в одиночку сдерживать стремительно растущую инфляцию, и перекладывать ответственность на регулятор не стоит, так как ФРС работает в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок товаров.
Многие из ведущих мировых технологических компаний отказались от очного участия в крупнейшей международной выставке потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES, которая пройдет в Лас-Вегасе 5-8 января 2022 года.