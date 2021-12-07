Украина провалила программу заполнения хранилищ природным газом, что грозит обернуться серьезными проблемами уже в январе-феврале. С таким заявлением в эфире телеканала UkrLife выступил бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах.В источнике
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.
Президент России Владимир Путин в рамках переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.