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Экс-премьер Украины Кинах спрогнозировал перебои в поставках газа с января 2022 года

Украина провалила программу заполнения хранилищ природным газом, что грозит обернуться серьезными проблемами уже в январе-феврале.
РИА Новости
"Если не будут приняты соответствующие меры, то где-то к январю-февралю начнутся очень серьёзные проблемы", — предупредил экс-премьер Украины.
Pravda.Ru
Энергетический кризис разразился на Украине осенью 2021 года.
News.ru
Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии.
РИА Новости

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