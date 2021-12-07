Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования и экспертизы

По делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.