По делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.
Банк непрофильных активов «Траст» планирует до 2023 года вернуть Центробанку 482 млрд руб. за счет продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников, сообщил глава банка Александр Соколов.
Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.