Будьте в Плюсе

Экс-премьер Украины Кинах спрогнозировал перебои в поставках газа с января 2022 года

Бывший премьер Украины Анатолий Кинах предрек, что к январю-февралю 2022 года в стране начнутся перебои с поставками газа.
Lenta.ru
Украина провалила программу заполнения хранилищ природным газом, что грозит обернуться серьезными проблемами уже в январе-феврале.
РИА Новости
Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии.
РИА Новости
Остальные объемы топлива Киев импортирует.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экс-премьер Украины Кинах рассказал, когда у страны закончится газ
Life.ru21:23
Бывший премьер-министр Украины Кинах предупредил о перебоях с отоплением из-за нехватки газа
Царьград20:22
Экс-премьер раскрыл, когда у Украины закончится газ
РЕН ТВ18:27
Экс-премьер Украины Кинах предрек стране скорое истощение запасов газа
ФАН19:24
Экс-премьер Украины Кинах: к январю-февралю в стране начнутся перебои с поставками газа
Lenta.ru19:16
Газовые хранилища Украины могут опустеть уже в январе-феврале
Экономика сегодня19:27
Экс-премьер Украины Кинах спрогнозировал перебои в поставках газа с января 2022 года
РИА Новости17:37

Интересное

Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования и экспертизы

По делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.
РИА Новости03:34

«Траст» вернул ЦБ 226 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» планирует до 2023 года вернуть Центробанку 482 млрд руб. за счет продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников, сообщил глава банка Александр Соколов.
Коммерсантъ00:37

Читатели Telegraph выразили опасения, что отключение России от SWIFT лишит Европу газа

"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!" — написал NoLonger ATory.
РИА Новости22:11

Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.
ТАСС04:30