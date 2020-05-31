Политика
Российская газетаЭкс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно. По его словам, нынешние так называемые патриоты только и научились тому, чтобы разбазаривать эти земли, причем ценой десятков тысяч человеческих жизней.
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с чего всё началось
— А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней, — подчеркнул он в "Твиттере".Life.ru01:10
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