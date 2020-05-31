Политика
Российская газетаЭкс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно. По его словам, нынешние так называемые патриоты только и научились тому, чтобы разбазаривать эти земли, причем ценой десятков тысяч человеческих жизней.
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с чего всё началось
— А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней, — подчеркнул он в "Твиттере".Life.ru01:10
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Вчера поздно вечером тяжелая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.
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Компания Kia готовится к премьере нового семейства минивэнов Carnival, известных на североамериканском рынке под именем Sedona.
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REGNUM 01:32
Политика
Путин объявил нерабочим днем 24 июня
Согласно указу президента, 24 июня объявлено в 2020 году нерабочим днем с сохранением зарплаты.
Сусанин вчера в 02:44
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Украинский автобус-вездеход наградили за дизайн и инновации
Автобус-вездеход Torsus Praetorian, разработанный украинской компанией Pulsar Expo и словацкой студией Werkemotion, наградили за выдающийся дизайн и инновации.
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Общество
Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений
Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
РБК 12:07
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
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Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
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Экономика
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Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
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Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
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В трех городах США ввели комендантский час из-за протестов
ТАСС вчера в 18:01
Спорт
ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова
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27 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
Известия 04:56
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МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
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Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
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Полузащитник «Атлетико» Сауль: через три дня объявлю новый клуб
25-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес объявил в "Твиттере" о скором переходе в новый клуб.
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