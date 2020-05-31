Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
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с чего всё началось
— А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней, — подчеркнул он в "Твиттере
".
Life.ru01:10

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Экс-премьер Украины напомнил о территории страны до вхождения в СССР

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Экс-премьер Украины напомнил об изначальных границах страны

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Известиявчера в 19:47
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Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
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Мощный взрыв прогремел во время пожара в жилом доме в Омске

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Происшествия

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В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
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Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Газета.Ru 29 мая в 13:33
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Общество

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Происшествия

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В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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Азаров Николай Янович
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Премьер-министр Украины. Один из основателей, член и председатель «Партии регионов». Народный депутат Украины II, V, VI и VII созывов. Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Заслуженный экономист Украины.
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