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Экс-премьер Японии Абэ: позиция Зеленского по НАТО и Донбассу привела к операции России

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью
 The Economist заявил, что военных действий можно было бы избежать, если бы не позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и независимости республик Донбасса.
Газета.Ru
Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден.
Взгляд.ру
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

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