Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны

RT на русскомвчера в 10:12

Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Газета.Ruвчера в 11:34

СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны

Аргументы и Фактывчера в 11:01

СМИ: Яценюка и Турчинова лишили государственной охраны

РЕН ТВвчера в 10:35

СМИ сообщили о снятии госохраны с Яценюка и Турчинова

Известиявчера в 13:42

СМИ: Яценюк и Турчинов лишены государственной охраны

REGNUMвчера в 10:02

СМИ: бывшего премьера Украины Яценюка и экс-спикера Рады Турчинова лишили госохраны

ТАССвчера в 09:42
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
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«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

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Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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