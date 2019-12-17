Политика
Газета.RuЭкс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Происшествия
Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Специалисты проекта "Кино Mail.ru" провели опрос, в ходе которого было установлено, какие фильмы российскому зрителю больше всего понравились в текущем году.
Шоу-бизнес
Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой
Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Политика
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Патрушев отметил, что численность боевиков ИГ в Афганистане, по различным оценкам, достигает 4 тыс. человек.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Кино
Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Происшествия
Отца виновника громкого ДТП после подмены анализов проверяют военные
58-й военный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку в отношении Андрея Васильева — отца жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на перекрестке улиц Московская и Малышева.
Происшествия
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка
В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Происшествия
Опека не будет изымать у матери мальчика, которого истязали гречкой
Общество
В России хотят уволить 25 млн человек
В России предложили уволить 25 млн человек.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Националисты в Киеве боятся, что Россия сделает президентом Украины тапки Зеленского
Напомним, что 9 декабря в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки», на котором президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лицом к лицу.
Политика
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
Политика
Зеленский прокомментировал протесты в Киеве
Финансы
Инвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК
К 10:15 мск бумаги ТМК растут на 13% и стоят 59 рублей.