"Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее", — заключил чешский политик.
Помимо возобновления возможности для банков продавать наличную валюту, гражданам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро.
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности.