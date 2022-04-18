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Экс-президент Чехии Клаус допустил, что любовь Европы к Украине прячет ненависть к России

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz предположил, что скрывается за положительным отношением европейцев к Украине.
Lenta.ru
Клаус отметил, что в прошлом украинцы не пользовались симпатией европейцев - как минимум в Чехии, а сейчас "все буквально излучают любовь к Украине".
Газета.Ru
"Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас", — признался Клаус.
РИА Новости
"Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее", — заключил чешский политик.
РИА Новости

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