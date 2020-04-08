Политика
Экспресс газетаЭкс-президент Чехии возмущен сносом памятника маршалу Коневу
Действия властей Праги нанесли ущерб авторитету государства на международной арене. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус возмутился тайным сносом находившегося на пражской площади Интербригады памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, пишет ТАСС.
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Итогом коронавируса станет глобальная цифровизация и тотальная слежка за людьми. Александр Гегальчий
Новостной фронт08 апреля в 06:40
Экс-президент Чехии: снос памятника маршалу Коневу бьет по репутации страны
ИА Красная Весна08 апреля в 19:02
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Здоровье
В Оренбуржье подтверждено три новых случая коронавируса
Оренбург, 10 апреля 2020, 11:00 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие стуки, по состоянию на 10 апреля, федеральная лаборатория подтвердила три новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Общество
Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе
Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Общество
В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на пятницу, за сутки в Пензенской области зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
Политика
Замминистра исключили из «Единой России» после скандала в аэропорту
Партия «Единая Россия» исключила из своих рядов заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Экономика
Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию
Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
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Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного
Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Футбол
Зря приехали. 6 новичков РПЛ с истекающим контрактом, так и не успевших заиграть в России
Рассказываем о новичках РПЛ, которые ненадолго приехали в Россию для того, чтобы помочь клубам исправить ситуацию в турнирной таблице.
Шоу-бизнес
Гудков довел Собчак до слез своими шутками
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Происшествия
В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины
Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Общество
Путин уволил начальника следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Собянин описал реакцию властей Москвы на вспышку коронавируса в Ухани
После вспышки коронавируса нового типа в городе Ухани было понятно, что при таком количестве авиаперевозок из КНР вирус не мог бесследно пройти в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Киберспорт
Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 станут временно бесплатными
Разработчики Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 проведут бесплатные выходные в Steam.
Единоборства
Турнир UFC 249 официально отменен
Происшествия
Умер известный путешественник из Петербурга
Футбол
Профсоюз футболистов хочет сократить зарплату Неймара на 50%
В результате переговоров между Национальным союзом профессиональных футболистов Франции и Министерством экономики и финансов было достигнуто соглашение о том, чтобы порекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам всех клубов чемпионата.
Политика
В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Общество
4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя
В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.