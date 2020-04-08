Действия властей Праги нанесли ущерб авторитету государства на международной арене. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус возмутился тайным сносом находившегося на пражской площади Интербригады памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, пишет ТАСС.

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Политика В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.