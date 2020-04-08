Политика

Экспресс газетаЭкспресс газетаЭкс-президент Чехии возмущен сносом памятника маршалу Коневу

Действия властей Праги нанесли ущерб авторитету государства на международной арене. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус возмутился тайным сносом находившегося на пражской площади Интербригады памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, пишет ТАСС.
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Ветераны возмутились сносом памятника маршалу Коневу в Чехии

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В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
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Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию

Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
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Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
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Рассказываем о новичках РПЛ, которые ненадолго приехали в Россию для того, чтобы помочь клубам исправить ситуацию в турнирной таблице.
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Гудков довел Собчак до слез своими шутками

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Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
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Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
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Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
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Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

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После вспышки коронавируса нового типа в городе Ухани было понятно, что при таком количестве авиаперевозок из КНР вирус не мог бесследно пройти в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Разработчики Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 проведут бесплатные выходные в Steam.
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Профсоюз футболистов хочет сократить зарплату Неймара на 50%

В результате переговоров между Национальным союзом профессиональных футболистов Франции и Министерством экономики и финансов было достигнуто соглашение о том, чтобы порекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам всех клубов чемпионата.
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4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя

В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
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В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
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