Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
Наталья Починок, возглавившая Российский государственный социальный университет (РГСУ) в 2014 году, уволена с поста ректора, сообщил РБК источник, близкий к Минобрнауки, и подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.
Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Минпросвещения подготовило проект постановления Правительства России "Об утверждении правил русской орфографии", сменяющие правила официально утвержденные в 1956 году, говорится в проекте, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.