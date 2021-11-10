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Экс-президент Додон: новый тариф на газ для Молдавии станет самым высоким за 30 лет

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Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал о том, как страна может погасить долг перед Россией за газ.
Lenta.ru
Додон полагает, что, если правительство не изыщет средства для компенсации роста тарифов для всех категорий потребителей, республику ожидают экономические потрясения.
Известия
В «Газпроме» условия соглашения назвали взаимовыгодными.
Lenta.ru
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
ПРАЙМ

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