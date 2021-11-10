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Экс-президент Додон: новый тариф на газ для Молдавии станет самым высоким за 30 лет

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ для страны стал самым высоким за последние 30 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает РИА Новости. По его словам, такие цены станут катастрофой для экономики и населения страны.В источнике

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