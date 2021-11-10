Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ для страны стал самым высоким за последние 30 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает РИА Новости. По его словам, такие цены станут катастрофой для экономики и населения страны.В источнике
Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос, почему и.о. канцлера не связалась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко напрямую, Минск не реагирует на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии.