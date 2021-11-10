Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ для страны стал самым высоким за последние 30 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает РИА Новости. По его словам, такие цены станут катастрофой для экономики и населения страны.

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