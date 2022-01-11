Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно.
Российская сторона на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, чтобы не возникло недопониманий, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам.
Представитель МИД России Мария Захарова ответила на обещание бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам» если попробует вернуть влияние на страны бывшего Варшавского договора.
Как сообщает пресс-служба политика, в понедельник, 11 января, в Киеве прошла официальная встреча украинского руководства с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.