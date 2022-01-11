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Экс-президент Додон призвал правительство Молдавии начать переговоры с РФ по газу

Экс-президент Игорь Додон призвал правительство Молдавии начать переговоры с Российской Федерацией по газу.
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"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
РИА Новости
Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть.
ТАСС
Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно.
РИА Новости

Подробнее о событии

Додон призвал власти Молдавии попросить у России помощи в преодолении энергокризиса
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Додон захотел переговоров с Россией из-за газового кризиса в стране
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Экс-президент Додон призвал правительство Молдавии начать переговоры с РФ по газу
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