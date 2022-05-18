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Экс-президент Додон заявил, что в Молдавии будет продовольственный кризис к концу года

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду обратилась к министерству сельского хозяйства с просьбой подготовить стратегию обеспечения продовольственной безопасности в условиях кризиса.
РИА Новости
В конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь и свеклу.
РИА Новости
С 1 марта из страны запрещено вывозить пшеницу и сахар.
РИА Новости
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.
РИА Новости

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