Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы. По его словам, центр мира сейчас сместился на восток, сообщает Mundo.

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Футбол Лихачев: «Не заслуживал удаления в матче с ОАЭ» Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал свое удаление в матче группового этапа чемпионата мира с ОАЭ (1:4).