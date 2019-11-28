Политика

РБКРБКЭкс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы. По его словам, центр мира сейчас сместился на восток, сообщает Mundo.
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Саркози заявил об упадке Запада

РИА Новостивчера в 21:14

Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

РБК01:27

Саркози высказался об упадке западного мира

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Николя Саркози заявил об упадке Запада

Известиявчера в 22:39

Экс-президент Франции Саркози заявил об «упадке Запада»

Росбалтвчера в 21:21

Саркози объяснил причины упадка Запада

REGNUMвчера в 22:07

Саркози рассказал об упадке Запада

Телеканал 360°вчера в 23:42
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Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новых видах мошенничества

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что сейчас в России можно заметить виды мошенничества, совершенные в различных сервисах для знакомств.
УтроNews 05:23
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости вчера в 15:57
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Наука

Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне

Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Индикатор 03:46
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Lenta.ru 01:58
Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

Lenta.ru 05:18
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК вчера в 14:41
Экономика

Как законы декабря изменят жизнь россиян

До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны

Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
News.ru 04:44
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Гаджеты

Huawei даёт скидки до 17 тысяч рублей на свои флагманские смартфоны и не только

Максимальная скидка в 17 тысяч рублей предлагается за покупку смартфонов Huawei Mate 20 Pro.
iXBT.com 04:38
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов

Форвард Баварии Роберт Левандовски вышел на первое по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов.
Советский спорт вчера в 01:30
Спорт

Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
RT на русском 05:29
Шоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
OAnews 26 ноября в 12:55
Футбол

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Дании, которая, как и Бельгия, сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020 (еще один соперник определится позже), опустилась с 14-го на 16-е место.
Интерфакс-Спорт 04:12
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды

Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом, сообщил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA).
Взгляд.ру 03:07
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на Парад Победы, который пройдет в 2020 году в Москве.
РИА Новости 03:46
Футбол

Лихачев: «Не заслуживал удаления в матче с ОАЭ»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал свое удаление в матче группового этапа чемпионата мира с ОАЭ (1:4).
Sport24.ru 05:51
Музыка

Организаторы показали логотип Евровидения-2020

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Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ вчера в 11:19
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Четвертая Власть 02:17
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Николя Саркози
Французский политик
Французский государственный и политический деятель, 23-й президент Французской республики (2007-2012). Как президент, по должности, являлся князем Андорры и гроссмейстером ордена Почётного легиона.
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