Политика

РБКРБКЭкс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы. По его словам, центр мира сейчас сместился на восток, сообщает Mundo.
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Саркози заявил об упадке Европы и о смещении мировой оси на восток

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Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

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Экс-президент Франции Саркози заявил об «упадке Запада»

Росбалтвчера в 21:21

Николя Саркози заявил об упадке Запада

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
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Газета.Ru 03:20
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Задержан еще один фигурант «московского дела»

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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
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В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
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На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
RT на русском 05:59
Политика

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
РБК 06:26
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Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Газета.Ru 06:13
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Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
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Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
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Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
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Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости 06:35
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Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
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Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
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Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
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Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
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Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

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Адвокат Глушаковой: суд увеличил сумму компенсации до 43 млн рублей

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В Таиланде погиб российский турист

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Рейтинг ФИФА: сборная России опустилась на 38 место

Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге национальных команд от ФИФА опустилась на одну позицию и теперь занимает 38 место.
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Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
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Французский политик
Французский государственный и политический деятель, 23-й президент Французской республики (2007-2012). Как президент, по должности, являлся князем Андорры и гроссмейстером ордена Почётного легиона.
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