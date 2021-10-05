Пресс-секретарь Песков: Путин отпразднует день рождения с родными и близкими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в день рождения у главы государства Владимира Путина есть рабочие планы, но вечером он отметит праздник с родными и близкими.