Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ведомства.
Украинский оператор газотранспортной системы выделит компании "Нафтогаз Украины" 48 млрд гривен (примерно 1,8 млрд долларов) с целью закупки топлива и преодоления проблем с дефицитом газа в предстоящую зиму.
15 июня 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию в Верховный региональный суд Дюссельдорфа против решения Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur) об отказе компании в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС.