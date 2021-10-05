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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя личным узником Путина

Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, где назвал себя «личным узником Путина».
Anews
Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи, — написал экс-глава Грузии.
News.ru
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября.
РИА Новости
Грузинские власти неоднократно предупреждали, что Саакашвили будет арестован сразу после пересечения границы.
News.ru

Подробнее о событии

Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»
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