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Экс-президент Грузии Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный накануне после возвращения страну, написал письмо из тюрьмы, в котором призвал сторонников идти на выборы 2 октября.
Дождь
"Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни", - пишет Саакашвили.
Интерфакс
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили приехал в Грузию для того, чтобы устроить госпереворот.
РБК
Бывший президент вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Саакашвили из тюрьмы призвал жителей Грузии идти на выборы
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Бывший президент Грузии Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников идти на выборы
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Экс-президент Грузии Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными
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