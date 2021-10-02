РИА НовостиЭкс-президент Грузии Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованнымиБывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный накануне после возвращения страну, написал письмо из тюрьмы, в котором призвал сторонников идти на выборы 2 октября.Дождь"Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни", - пишет Саакашвили.ИнтерфаксГлава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили приехал в Грузию для того, чтобы устроить госпереворот.РБКБывший президент вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября.Lenta.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruПолитРоссияПолитика СегодняПолитическая ЭкспертизаИА Красная ВеснаРосбалтЦентральная Служба НовостейРЕН ТВФАНLife.ruМИР 24Телеканал 360°ИзвестияRT на русскомAnewsВечерняя МоскваNewInformREGNUMКомсомольская правдаНациональная служба новостейСлово и ДелоПодробнее о событииСаакашвили из тюрьмы призвал жителей Грузии идти на выборыКоммерсантъ03:51«С любовью – М. Саакашвили» – экс-президент Грузии написал письмо из тюрьмыSputnik Грузия02:18Бывший президент Грузии Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников идти на выборыLenta.ru03:16Экс-президент Грузии Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованнымиРИА Новости03:09Саакашвили призвал жителей Грузии идти на местные выборыТАСС02:56Саакашвили обвинил в своём аресте ПутинаREGNUM02:44Задержанный накануне в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникамЭхо Москвы03:33Показать ещёОценить241Поделиться