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Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что «Северный поток — 2» будет полезен для Украины

Бывший президент Грузии, глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили назвал пользу от запуска газопровода «Северный поток-2» для Украины.
Lenta.ru
Саакашвили отметил, что в краткосрочной перспективе российский трубопровод является "очень опасной штукой" для Украины, так как в случае "нападения" России весной будущего года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев.
Газета.Ru
По словам Михаила Саакашвили, польза «Северного потока-2» для Украины состоит в том, что теперь у страны «появится возможность сосредоточиться на добыче собственного газа».
Военное обозрение
Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
РИА Новости

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