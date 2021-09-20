Саакашвили отметил, что в краткосрочной перспективе российский трубопровод является "очень опасной штукой" для Украины, так как в случае "нападения" России весной будущего года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев.
"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в ГД в Москве с 38,7% после обработки 49,6% протоколов, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в Московском штабе по наблюдению за выборами.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросит Генпрокуратуру РФ признать нежелательными в России более 20 иностранных неправительственных организаций.