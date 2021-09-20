ЕР лидирует по партийным спискам на выборах в Москве после обработки 49,6% протоколов

"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в ГД в Москве с 38,7% после обработки 49,6% протоколов, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в Московском штабе по наблюдению за выборами.