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ИнтерфаксИнтерфаксЭкс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
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Процесс в Первомайском районном суде Бишкека закончился приговором экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, который выступает одним из фигурантов дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает портал 24.kg
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