Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

В последние годы власти страны проводят активную политику по отказу от русского языка, в том числе путем перевода всех образовательных учреждений на обучение на латышском. В Латвии проживают менее 2 млн человек, около 40% из которых русскоговорящие.
Читать в источнике
Комментировать8
Андрис Берзиньш
Ни нация, ни язык не могут быть врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. Мне кажется, по-русски говорит больше людей, чем по-немецки.
— Андрис Берзиньш, латвийский политикКомсомольская правда вчера в 22:14

Подробнее о событии

Экс-президент: если в Латвии нет полезных ископаемых, так учите хотя бы русский

Sputnik Латвиявчера в 11:57

В Совфеде назвали мировую экономику разбалансированной

News.ruвчера в 08:47

В Совфеде оценили слова экс-президента Латвии о русском языке

RT на русском02:08

Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку

РИА Новостивчера в 19:47

В Совфеде оценили слова бывшего президента Латвии Берзиньша о русском языке

Газета.Ru02:43

Бывший президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Lenta.ru00:49

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Известиявчера в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 21:20
Хоккей

Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Газета.Ru вчера в 22:48
Культура

Дженнифер Энистон подала кофе фанатам «Друзей», посетившим Центральную кофейню

Salt Mag 04:10
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Футбол

Red Bull не собирается покупать «Спартак»

Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Евро-футбол.ру 01:58
Политика

Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

BFM.ru 04:07
Общество

Поклонская раскрыла происхождение китайского коронавируса

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала предположение, что новый коронавирус, распространяющийся из Китая, может быть биологическим оружием.
Московский Комсомолец 04:54
Здоровье

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
РБК 05:17
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
РИА Новости вчера в 07:33
Политика

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 03:42
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 23 января в 02:10
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости вчера в 14:34
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность вчера в 13:34
Общество

Губернатор Забайкалья в поздравлении студентам зачитал рэп

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества, зачитав рэп.
РБК 04:55
Политика

Трамп опубликовал логотип Космических сил США

Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
РИА Новости вчера в 17:07
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Известия 23 января в 04:27
Политика

Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Газета.Ru 05:42
Общество

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
ТАСС 04:23
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.
LentaChel.ru 03:20
Политика

Орешкин и Мединский назначены помощниками президента

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента РФ.
Мой Брянск вчера в 02:06
Общество

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле

Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
ГЛАС.RU вчера в 10:52
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис вчера в 13:05
Футбол

Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»

Газета.Ru 04:25
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 22 января в 14:01
Наука

Ученые показали модель атмосферы древней Земли

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, американские ученые воссоздали модель атмосферы древней Земли.
ToDay News Ufa 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное