Политика
ИзвестияЭкс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
В последние годы власти страны проводят активную политику по отказу от русского языка, в том числе путем перевода всех образовательных учреждений на обучение на латышском. В Латвии проживают менее 2 млн человек, около 40% из которых русскоговорящие.
Читать в источнике
Оценить14
Ни нация, ни язык не могут быть врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. Мне кажется, по-русски говорит больше людей, чем по-немецки.
— Андрис Берзиньш, латвийский политикКомсомольская правда вчера в 22:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-президент: если в Латвии нет полезных ископаемых, так учите хотя бы русский
Sputnik Латвиявчера в 11:57
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Культура
Дженнифер Энистон подала кофе фанатам «Друзей», посетившим Центральную кофейню
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Футбол
Red Bull не собирается покупать «Спартак»
Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Общество
Поклонская раскрыла происхождение китайского коронавируса
Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала предположение, что новый коронавирус, распространяющийся из Китая, может быть биологическим оружием.
Здоровье
В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе
Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Политика
Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Политика
Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах
Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Общество
Губернатор Забайкалья в поздравлении студентам зачитал рэп
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества, зачитав рэп.
Политика
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.
Политика
Орешкин и Мединский назначены помощниками президента
Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента РФ.
Общество
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле
Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Футбол
Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Наука
Ученые показали модель атмосферы древней Земли
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, американские ученые воссоздали модель атмосферы древней Земли.