Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

В последние годы власти страны проводят активную политику по отказу от русского языка, в том числе путем перевода всех образовательных учреждений на обучение на латышском. В Латвии проживают менее 2 млн человек, около 40% из которых русскоговорящие.
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Андрис Берзиньш
Ни нация, ни язык не могут быть врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. Мне кажется, по-русски говорит больше людей, чем по-немецки.
— Андрис Берзиньш, латвийский политикКомсомольская правда вчера в 22:14

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Экс-президент: если в Латвии нет полезных ископаемых, так учите хотя бы русский

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В Совфеде оценили слова экс-президента Латвии о русском языке

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Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

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Газета.Ruвчера в 23:19
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Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
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