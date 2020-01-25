Политика
ИзвестияЭкс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
В Латвии государственным языком является латышский. В последние годы власти страны проводят активную политику по отказу от русского языка, в том числе путем перевода всех образовательных учреждений на обучение на латышском.
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Ни нация, ни язык не могут быть врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. Мне кажется, по-русски говорит больше людей, чем по-немецки.
— Андрис Берзиньш, латвийский политикКомсомольская правда вчера в 22:14
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Экс-президент: если в Латвии нет полезных ископаемых, так учите хотя бы русский
Sputnik Латвиявчера в 11:57
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Политика
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Шоу-бизнес
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Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
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Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
Общество
Жители Пролетарского округа Тулы остались без воды
Водоснабжение восстановят по окончании работ. Одновременно возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Гаджеты
Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor
Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
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Общество
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Слуцкий – о победе над «Слованом»: «Я бы не стал зацикливаться на результате»
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В Сызрани женщины начали рожать... стоя!
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
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Политика
Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону
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