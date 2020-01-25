Политика
ИзвестияЭкс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
В последние годы власти страны проводят активную политику по отказу от русского языка, в том числе путем перевода всех образовательных учреждений на обучение на латышском. В Латвии проживают менее 2 млн человек, около 40% из которых русскоговорящие.
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Ни нация, ни язык не могут быть врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. Мне кажется, по-русски говорит больше людей, чем по-немецки.
— Андрис Берзиньш, латвийский политикКомсомольская правда вчера в 22:14
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Экс-президент: если в Латвии нет полезных ископаемых, так учите хотя бы русский
Sputnik Латвиявчера в 11:57
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