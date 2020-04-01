Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭкс-президент «Локомотива» Геркус призвал не нервничать из-за пандемии

Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус призвал не нервничать из-за пандемии коронавирусной инфекции. В своем Twitter функционер описал ситуацию с увеличением количества заболевших.
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Геркус: в России самый медленный темп роста числа заражённых коронавирусом. Не нервничаем

Чемпионатвчера в 10:35

Геркус призвал не нервничать в связи с пандемией коронавируса

Sport.ruвчера в 11:28

«Не нервничаем». Илья Геркус оценил рост числа заболевших коронавирусом в России

Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:05

Геркус: в России самый медленный темп роста количества заболевших. Не нервничаем

Metaratings01:43

Экс-президент «Локомотива» Геркус призвал не нервничать из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 22:49
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Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления

Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства РФ, оповещением нарушителей с помощью СМС-сервисов и единого портала госуслуг займутся Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.
РИА Калмыкия вчера в 13:59
Политика

Песков рассказал о реакции Трампа на помощь из России

НТВ вчера в 14:26
Общество

Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня

"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.
ТАСС 02:38
Финансы

Курс рубля в марте пережил сильнейшее падение с января 2015 года

Курс рубля в марте потерял 14,7% к доллару, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Коммерсантъ вчера в 20:48
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Евро-футбол.ру вчера в 13:42
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 29 марта в 16:29
Кино

Названы самые популярные у россиян фильмы на карантине

Как сообщает ToDay News Ufa, аналитики портала Film Pro на основе данных крупных онлайн-платформ Megogo, Wink, ivi, КиноПоиск HD, Okko, iTunes, Tvzavr и Google Play составили рейтинг самых популярных у россиян фильмов в период карантина.
ToDay News Ufa 01:14
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Ведомости 01:59
Общество

В ВОЗ оценили меры, введенные в Москве из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Общество

Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.
РИАМО вчера в 03:09
Происшествия

СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Обозреватель Врн вчера в 14:03
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили израильские ракеты

REGNUM вчера в 15:18
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

Российские военные медики расширяют фронт борьбы с пандемией

«Тридцатого марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», – говорится в сообщении российского Министерства обороны.
Красная звезда вчера в 17:02
Здоровье

Ученые предрекли смерть миллионов детей от рака

По мнению исследования, отсутствие финансирования станет причиной того, что 6,1% млн детей из прогнозируемых 13,7 млн случаев рака в период с 2020 по 2050 годы останутся без диагноза.
Shraibikus News 01:29
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Известия 02:24
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент вчера в 04:20
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество

Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 05:04
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 по декабрь 2018 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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