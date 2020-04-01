Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус призвал не нервничать из-за пандемии коронавирусной инфекции. В своем Twitter функционер описал ситуацию с увеличением количества заболевших.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Общество Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства РФ, оповещением нарушителей с помощью СМС-сервисов и единого портала госуслуг займутся Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.

Общество Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня "На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Футбол Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына 41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.

Кино Названы самые популярные у россиян фильмы на карантине Как сообщает ToDay News Ufa, аналитики портала Film Pro на основе данных крупных онлайн-платформ Megogo, Wink, ivi, КиноПоиск HD, Okko, iTunes, Tvzavr и Google Play составили рейтинг самых популярных у россиян фильмов в период карантина.

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Здоровье Российские военные медики расширяют фронт борьбы с пандемией «Тридцатого марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», – говорится в сообщении российского Министерства обороны.

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Происшествия СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).

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