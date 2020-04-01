Коронавирус
Газета.RuЭкс-президент «Локомотива» Геркус призвал не нервничать из-за пандемии
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус призвал не нервничать из-за пандемии коронавирусной инфекции. В своем Twitter функционер описал ситуацию с увеличением количества заболевших.
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«Не нервничаем». Илья Геркус оценил рост числа заболевших коронавирусом в России
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:05
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Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления
Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства РФ, оповещением нарушителей с помощью СМС-сервисов и единого портала госуслуг займутся Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.
Политика
Песков рассказал о реакции Трампа на помощь из России
Общество
Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня
"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.
Финансы
Курс рубля в марте пережил сильнейшее падение с января 2015 года
Курс рубля в марте потерял 14,7% к доллару, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Футбол
Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына
41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Кино
Названы самые популярные у россиян фильмы на карантине
Как сообщает ToDay News Ufa, аналитики портала Film Pro на основе данных крупных онлайн-платформ Megogo, Wink, ivi, КиноПоиск HD, Okko, iTunes, Tvzavr и Google Play составили рейтинг самых популярных у россиян фильмов в период карантина.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Общество
В ВОЗ оценили меры, введенные в Москве из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста.
Общество
Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.
Происшествия
СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области
В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильские ракеты
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
Российские военные медики расширяют фронт борьбы с пандемией
«Тридцатого марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», – говорится в сообщении российского Министерства обороны.
Здоровье
Ученые предрекли смерть миллионов детей от рака
По мнению исследования, отсутствие финансирования станет причиной того, что 6,1% млн детей из прогнозируемых 13,7 млн случаев рака в период с 2020 по 2050 годы останутся без диагноза.
Происшествия
СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки
Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Общество
Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.