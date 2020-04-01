Коронавирус
Газета.RuЭкс-президент «Марселя» умер от коронавируса
Экс-президент французского "Марселя" Пап Диуф умер от коронавируса, сообщает Twitter клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Он был для меня старшим братом». Боли выразил соболезнования в связи со смертью Диуфа из-за коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 18:27
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 02:55, Ашберн
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня
"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.
Общество
В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Сегодня, 31 марта, внесены изменения в указ губернатора №125-у от 26.03.2020, согласно которым на территории региона вводится режим всеобщей самоизоляции.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильские ракеты
Экономика
Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса
Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Происшествия
В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в американском штате Айдахо, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Общество
Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
Гаджеты
Названа дата выхода дешевого iPhone SE2
Известный американский блогер Джон Поссер раскрыл дату выхода бюджетного iPhone SE2. По его словам, это должно произойти в апреле.
Общество
В Гидрометцентре объяснили резкую смену погоды в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал резкую смену погоды в Москве.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Политика
Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США
По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США.
Здоровье
На Сахалине подтвержден еще один случай коронавируса
В Сахалинской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом.
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Транспорт
В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Футбол
Глава белорусского футбола: ситуация не критична, поэтому мы и играем
Председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов высказался о продолжении чемпионата страны, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля
Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.