Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭкс-президент «Марселя» умер от коронавируса

Экс-президент французского "Марселя" Пап Диуф умер от коронавируса, сообщает Twitter клуба.
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Экс-президент «Марселя» Пап Диуф умер от коронавируса

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Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса

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Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
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Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня

"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.
ТАСС 02:38
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В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Сегодня, 31 марта, внесены изменения в указ губернатора №125-у от 26.03.2020, согласно которым на территории региона вводится режим всеобщей самоизоляции.
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ПВО Сирии сбили израильские ракеты

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Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении.
ИА Клерк.Ру вчера в 04:22
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В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Происшествия

В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в американском штате Айдахо, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
RT на русском вчера в 05:04
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Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 05:56
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Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
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Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Гаджеты

Названа дата выхода дешевого iPhone SE2

Известный американский блогер Джон Поссер раскрыл дату выхода бюджетного iPhone SE2. По его словам, это должно произойти в апреле.
Live24 01:57
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В Гидрометцентре объяснили резкую смену погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал резкую смену погоды в Москве.
RT на русском 01:28
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Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
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Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США

По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США.
Российская газета 02:22
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На Сахалине подтвержден еще один случай коронавируса

В Сахалинской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом.
АСТВ 01:43
Общество

В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Ведомости 01:59
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 29 марта в 16:29
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.
Интерфакс 01:12
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Транспорт

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
ТАСС вчера в 15:47
Футбол

Глава белорусского футбола: ситуация не критична, поэтому мы и играем

Председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов высказался о продолжении чемпионата страны, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 17:46
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 12:50
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