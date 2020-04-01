Общество Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня "На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.

Общество В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции Сегодня, 31 марта, внесены изменения в указ губернатора №125-у от 26.03.2020, согласно которым на территории региона вводится режим всеобщей самоизоляции.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.

Гаджеты Названа дата выхода дешевого iPhone SE2 Известный американский блогер Джон Поссер раскрыл дату выхода бюджетного iPhone SE2. По его словам, это должно произойти в апреле.

Происшествия В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.