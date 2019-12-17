Политика
Газета.RuЭкс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни
За смертную казнь Мушаррафа проголосовали двое из трех судей. Уголовное дело против бывшего президента было возбуждено в 2013 году, он обвиняется в государственной измене за введение чрезвычайного положения в стране и попытку арестовать членов Верховного суда в 2007 году.
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с чего всё началось
Специальная коллегия присяжных приговорила бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает пакистанский телеканал Samaa.ИноСМИ05:39
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:04, Ашберн
Политика
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Интересно полиция подаёт информацию об организаторе
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Наука
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Биатлон
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Политика
Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ
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Космос
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
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