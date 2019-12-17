с чего всё началось

За смертную казнь Мушаррафа проголосовали двое из трех судей. Уголовное дело против бывшего президента было возбуждено в 2013 году, он обвиняется в государственной измене за введение чрезвычайного положения в стране и попытку арестовать членов Верховного суда в 2007 году.

Политика Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2» Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Политика Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Интернет Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.

Политика Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику.

Армия и оружие Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Происшествия Интересно полиция подаёт информацию об организаторе Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».

Наука Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи "Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Общество Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.

Биатлон Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.

Общество Шведская журналистка удивилась походам российских детей в театры Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен удивилась тому, что российским детям с раннего детства прививают любовь к театру, балету и классической музыке.

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Общество Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.

Политика Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.