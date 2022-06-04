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Экс-президент Польши Валенса предложил распустить ЕС и создать новый без Венгрии и Польши

Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, а не идти на компромисс с Польшей, заявил бывший президент страны и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса.
РИА Новости
Валенса утверждает, что если бы Польша захотела вступить в новый союз, то «на входе кроме прав ей бы пришлось согласиться и с обязанностями».
Рамблер
1 июня Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши после пандемии на сумму 35,4 млрд евро, пишет ТАСС.
Ведомости
План Польши был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.
Взгляд.ру

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Экс-президент Польши Валенса предложил распустить ЕС и создать новый без Венгрии и Польши
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