РИА НовостиЭкс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионовЭкс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию.РИА НовостиВаленса выразил уверенность в необходимости «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».RT на русскомБывший польский лидер добавил, что НАТО идет верным курсом, продолжая свое расширение на восток к границам России.Южный ФедеральныйТакже Лех Валенс уточнил, что «неплохо было бы вернуть Россию к меньшему населению».ТУТ НЬЮСЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияВечерняя МоскваYakutsk.ruКомсомольская правдаТелеканал 360°ИА Красная ВеснаФАНПятый каналПрофильЯмал-МедиаРБККапитал страныLife.ruPravda.RuГлавный региональныйRZN.infoГЛАС.RUНародные новостиПодробнее о событииЭкс-президент Польши Валенса призвал сократить население России до 50 млн человекКоммерсантъ14:34Экс-президент Польши Валенса призвал Запад «расчленить Россию»РЕН ТВ10:07Экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн человекRT на русском13:32Экс-президент Польши Валенса призвал снизить численность населения РФ до 50 миллионовГлавный региональный12:40Экс-президент Польши Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человекОбщественная служба новостей12:19Экс-президент Польши Валенса призвал снизить численность населения России до 50 миллионовLenta.ru11:59Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионовРИА Новости13:56Показать ещёОценить8KПоделиться