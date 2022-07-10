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Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионов

Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию.
РИА Новости
Валенса выразил уверенность в необходимости «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».
RT на русском
Бывший польский лидер добавил
, что НАТО идет верным курсом, продолжая свое расширение на восток к границам России.
Южный Федеральный
Также Лех Валенс уточнил, что «неплохо было бы вернуть Россию к меньшему населению».
ТУТ НЬЮС

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