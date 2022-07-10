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Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионов

Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию.
РИА Новости
Валенса выразил уверенность в необходимости «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».
RT на русском
Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями.
РИА Новости
По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет.
РИА Новости

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Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 млн
Известия18:17
Экс-президент Польши Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек
Общественная служба новостейвчера в 12:19
Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионов
РИА Новостивчера в 13:56
Экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн человек
RT на русскомвчера в 13:32
Экс-президент Польши Валенса заявил о необходимости сократить население России до 50 млн
Газета.Ruвчера в 16:35
Экс-президент Польши Валенса призвал снизить численность населения России до 50 миллионов
Lenta.ruвчера в 11:59
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад «расчленить Россию»
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