Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что город Северск в ДНР Украина пытается удержать с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города.
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Президент Украины Владимир Зеленский приказал военным отвоевать южные прибрежные территории, которые сейчас находятся под контролем российской армии, сообщил в интервью The Times министр обороны Украины Алексей Резников.