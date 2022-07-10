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Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионов

Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию.
РИА Новости
Валенса выразил уверенность в необходимости «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».
RT на русском
Как сообщало EADaily, в июне Валенса уже предлагал распустить Евросоюз и тут же создать новый — без Польши и Венгрии.
Евразия Daily
Бывший польский лидер добавил
, что НАТО идет верным курсом, продолжая свое расширение на восток к границам России.
Южный Федеральный

Подробнее о событии

Экс-президент Польши Валенса призвал сократить население России до 50 млн человек
Коммерсантъ14:34
Le Figaro: Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек
Pravda.Ru14:03
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию необходимо «расчленить»
Lenta.ru11:59
Экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн человек
RT на русском13:32
Экс-президент Польши Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек
Общественная служба новостей12:19
Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионов
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Экс-президент Польши Валенса призвал Запад «расчленить Россию»
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