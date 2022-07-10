РИА НовостиЭкс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионовЭкс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию.РИА НовостиВаленса выразил уверенность в необходимости «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».RT на русскомКак сообщало EADaily, в июне Валенса уже предлагал распустить Евросоюз и тут же создать новый — без Польши и Венгрии.Евразия DailyБывший польский лидер добавил, что НАТО идет верным курсом, продолжая свое расширение на восток к границам России.Южный ФедеральныйЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияВечерняя МоскваФАНПрофильРБКLife.ruPravda.RuКомсомольская правдаГлавный региональныйRZN.infoГЛАС.RUНародные новостиRT на русскомМиасский рабочийDaily StormНТВПодробнее о событииЭкс-президент Польши Валенса призвал сократить население России до 50 млн человекКоммерсантъ14:34Le Figaro: Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человекPravda.Ru14:03Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию необходимо «расчленить»Lenta.ru11:59Экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн человекRT на русском13:32Экс-президент Польши Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человекОбщественная служба новостей12:19Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионовРИА Новости13:56Экс-президент Польши Валенса призвал Запад «расчленить Россию»РЕН ТВ10:07Показать ещёОценить5,8KПоделиться