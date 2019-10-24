Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-президент РФС предложил разрешить на матчах пить водку

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предложил разрешить на матчах пить водку.
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Колосков Вячеслав
Почётный президент Российского футбольного союза. Ранее - председатель Федерации футбола СССР, президент РФС, вице-президент Международной федерации футбола. Кандидат педагогических наук, профессор.
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