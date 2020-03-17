Коронавирус
Матч ТВЭкс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом. 76-летний Санс находится в реанимации и его состояние оценивается как тяжелое.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля
Футбол
Мамаев готовится к переезду из России
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Религия
В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений
Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.
Общество
Boeing запросил у властей США многомиллиардную помощь
Американская корпорация Boeing запросила у американских властей «десятки миллиардов долларов» финансовой помощи в свете распространения коронавируса нового типа, передает Reuters.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Происшествия
Сахалинец утонул во время ночной охоты за крабом
Как сообщили astv.ru в областном следкоме, 17 марта в 01:30 32-летний житель Поронайска со своим 59-летним знакомым южносахалинцем решили поставить сети на краба.
Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Шоу-бизнес
Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия
Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.
Экономика
Банки повышают ставки по ипотеке из-за ослабления рубля
Крупные банки начали повышать ипотечные ставки после снижения курса рубля, сообщает газета «Ведомости».
Наука
Альтруизм не делает людей счастливыми
В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Боннского университета (University of Bonn), совместно с Гарвардским университетом (Harvard University), обнаружили, что альтруизм не может сделать людей более счастливыми.
Экономика
Forbes представил рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes составил собственный рейтинг надежных российских банков.
Происшествия
В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека
В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.
Происшествия
Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус
Саяногорск, Хакасия, 17 марта 2020, 11:54 — REGNUM В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек.
Политика
Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
Энергетика
Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+
Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Хоккей
КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина
Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Путешествия
Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса
Онлайн-издание Spiegel назвало австрийский курорт «рассадником» коронавируса и предположило, что туристы могли изначально заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, разнеся вирус по округе.
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Политика
В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию
Противники реформы вышли на улицы в нескольких городах и селах Противники изменений в Конституцию РФ провели в Алтайском крае серию пикетов, выражая свою позицию по поводу сменяемости власти и изменений, которые им хотелось бы видеть.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».