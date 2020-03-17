Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом. 76-летний Санс находится в реанимации и его состояние оценивается как тяжелое.

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Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Футбол Мамаев готовится к переезду из России Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Религия В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

Общество Boeing запросил у властей США многомиллиардную помощь Американская корпорация Boeing запросила у американских властей «десятки миллиардов долларов» финансовой помощи в свете распространения коронавируса нового типа, передает Reuters.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Происшествия Сахалинец утонул во время ночной охоты за крабом Как сообщили astv.ru в областном следкоме, 17 марта в 01:30 32-летний житель Поронайска со своим 59-летним знакомым южносахалинцем решили поставить сети на краба.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.

Шоу-бизнес Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.

Наука Альтруизм не делает людей счастливыми В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Боннского университета (University of Bonn), совместно с Гарвардским университетом (Harvard University), обнаружили, что альтруизм не может сделать людей более счастливыми.

Политика Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.

Энергетика Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+ Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.

Хоккей КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».

Путешествия Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса Онлайн-издание Spiegel назвало австрийский курорт «рассадником» коронавируса и предположило, что туристы могли изначально заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, разнеся вирус по округе.

Общество Коронавирус обнаружен во всех штатах США Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.