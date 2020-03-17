Коронавирус

Матч ТВМатч ТВЭкс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом. 76-летний Санс находится в реанимации и его состояние оценивается как тяжелое.
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Бывший президент «Реала» заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии

Спорт-Экспресс15:25

Экс-президент «Реала» Санс в тяжелом состоянии в больнице. У него подозрение на коронавирус

Sports.ru15:41

Экс-президент «Реала» находится в реанимации

Sport.ru16:13

Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Матч ТВ16:21

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Sport24.ru15:42

Экс-президент «Реала» попал в реанимацию. Врачи уверены, что он заражён коронавирусом

Чемпионат16:36

СМИ: Экс-президент «Реала» Санс находится в реанимации из-за коронавируса

RT на русском16:10
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным

Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
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В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
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В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Боннского университета (University of Bonn), совместно с Гарвардским университетом (Harvard University), обнаружили, что альтруизм не может сделать людей более счастливыми.
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В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека

В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.
Российская газета 21:40
Происшествия

Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус

Саяногорск, Хакасия, 17 марта 2020, 11:54 — REGNUM В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек.
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Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
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Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
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КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина

Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
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Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса

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Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
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Коронавирус обнаружен во всех штатах США

Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
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Противники реформы вышли на улицы в нескольких городах и селах Противники изменений в Конституцию РФ провели в Алтайском крае серию пикетов, выражая свою позицию по поводу сменяемости власти и изменений, которые им хотелось бы видеть.
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Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

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