Коронавирус
LiveResult.RuЭкс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
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Бывший президент «Реала» Санс умер в возрасте 76 лет. Он был заражен коронавирусом
Sport24.ruвчера в 17:03
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