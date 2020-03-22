Коронавирус
Российская газетаЭкс-президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом. Как сообщают крупнейшие испанские издания, 17 марта Санс был госпитализирован и ему был поставлен диагноз коронавирус. До того около недели у него была повышенная температура.
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Бывший президент «Реала» Санс умер в возрасте 76 лет. Он был заражен коронавирусом
Sport24.ruвчера в 17:03
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