Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом. Как сообщают крупнейшие испанские издания, 17 марта Санс был госпитализирован и ему был поставлен диагноз коронавирус. До того около недели у него была повышенная температура.

Происшествия Названа причина ДТП в Тамбовской области По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Общество Онищенко заступился за скрывшую поездку в Испанию врача из Ставрополья Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал не заводить никаких уголовных дел против врача-инфекциониста из Ставропольского края Ирины Санниковой, которая скрыла свою поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин после возвращения.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Энергетика Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть 20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.

Технологии Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.

Энергетика В Госдуме предложили снизить цены на бензин Нефть марки Brent завершила торги в пятницу на отметке $27,38 за баррель, потеряв за неделю 19%, а всего с начала обвала в марте - 40%.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.