Общество

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанЭкс-президент США Джимми Картер экстренно госпитализирован

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера экстренно госпитализировали, сообщает информационное агентство Associated Press. Согласно официальной информации, Картер попал в больницу с переломом таза.
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Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Газета.Ru07:50

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

РИА Новости07:43

Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

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Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза

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Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован

RT на русском07:57

В США госпитализировали экс-президента Картера с переломом таза

Известия08:20

Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

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