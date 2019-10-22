Общество
Sputnik ТаджикистанЭкс-президент США Джимми Картер экстренно госпитализирован
Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера экстренно госпитализировали, сообщает информационное агентство Associated Press. Согласно официальной информации, Картер попал в больницу с переломом таза.
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Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Политика
СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики
«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
Технологии
Эксперты назвали самых опасных звёзд для поиска в Сети
Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
Кино
«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов
За первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате "Мстители: Финал" за аналогичный период времени.
Футбол
Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в пассажирский самолет
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
Культура
Выставка русского авангарда открывается в Новой Третьяковке
Общество
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Общество
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
Происшествия
СК начал проверку после гибели трёх человек на руднике «Таймырский»
Следствие начало проверку из-за гибели трёх человек на руднике «Таймырский» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
Общество
Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова экстрадируют в Россию.
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
Армия и оружие
Российские вертолеты на бывшей базе США в Сирии попали на видео
Прибытие вертолетов Воздушно-космических сил России на аэродром Табка в Сирии попало на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
Общество
Медведев анонсировал возможность поступления в вузы через интернет
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в РФ может быть реализована возможность поступления в вузы через интернет, передает ТАСС.
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Автомобили азербайджанского производства Khazar SD скоро появятся на российском рынке.
Политика
В Эстонии изменилось отношение к русским
В Эстонии стали лучше относиться к русским и русскому языку. Об этом рассказал журналист американского издания Politico Виджай Махешвари.
Авто
Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля
Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.