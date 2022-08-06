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Экс-президент США Трамп счел Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Трамп подчеркнул, что Пелоси способна "превратить в плохое все, к чему прикасается".
РЕН ТВ
КНР получила политическое преимущество после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Известия
4 августа Китай начал масштабные военные учения, которые должны продлиться до воскресенья.
РБК
«Китайские военные маневры ведут к обострению ситуации в регионе. Необходимо решить разногласия Тайваня с Пекином мирным путем», – сказал Блинкен.
Общественная служба новостей

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Трамп считает, что Пелоси визитом на Тайвань сыграла на руку Китаю
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Экс-президент США Трам: визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
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Экс-президент США Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
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