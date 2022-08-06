По мнению политика, Турция является настолько ценным для западного альянса членом НАТО с «ключами от Ближнего и Среднего Востока», что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану политическую войну.
Бывшая посол самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова находится в Косово под стражей местных самопровозглашенных властей.
Значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт, а страны-доноры часто не имеют возможности проконтролировать её использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого телеканалом CBS.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец и заявил, что его политическая карьера подходит к концу.