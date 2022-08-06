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Экс-президент США Трамп счел Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин, раскритиковал поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
РИА Новости
МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
Life.ru
5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.
Life.ru
Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
РИА Новости

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Экс-президент США Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
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Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в регионе
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Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой
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Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в регионе
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