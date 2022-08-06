РИА НовостиЭкс-президент США Трамп счел Пелоси сумасшедшей из-за поездки на ТайваньБывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин, раскритиковал поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.РИА НовостиМИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.Life.ru5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.Life.ruАдминистрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградПрофильАргументы и ФактыГлагоLПятый каналТелеканал 360°ИзвестияНТВМолваRostov gazetaГазета.RuФАНKu.lifeНациональная служба новостейРЕН ТВЯмал-МедиаRT на русскомLife.ruREGNUMПолитРоссияПодробнее о событииЭкс-президент США Трамп назвал глупой поездку Пелоси на ТайваньRT на русском04:10Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в регионеИзвестия01:42Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупойТАСС00:03Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупойREGNUM01:56Трамп назвал глупым визит Пелоси на ТайваньРЕН ТВ00:42Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в регионеГазета.Ru00:20Трамп назвал глупой поездку Пелоси на ТайваньОбщественная служба новостей01:05Показать ещёОценить1,5KПоделиться