РИА НовостиЭкс-президент США Трамп заявил, что ложь о России усложняла работу его администрацииАмериканские чиновники усложняли работу бывшей администрации, используя ложь о России, заявил экс-президент США Дональд Трамп.РИА НовостиТрансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.РИА НовостиТакже Дональд Трамп отметил, что никогда ещё ранее США не находились на столь "низком уровне" отношений с другими странами.ЦарьградСпецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о сговоре и вмешательстве, не нашел доказательств сговора администрации Трампа с Россией.РБКЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvГлагоLПолитика СегодняНародные новостиLife.ruТелеканал 360°РосбалтГазета.RuКомсомольская правдаЦарьградРЕН ТВПолитическая ЭкспертизаЦентральная Служба НовостейФАНИзвестияИнфоСМИНовые ИзвестияВечерняя МоскваLive24ПолитРоссияREGNUMТК ЗвездаПодробнее о событииТрамп заявил, что ложь американских чиновников о России осложняла его работуТК Звезда00:50Экс-президент США Трамп: ложь американских чиновников о России мешала работе администрацииLenta.ru23:28Трамп заявил, что фейки о связах с Россией усложняли ему работу в Белом домеГазета.Ru23:52Трамп заявил, что фальсификации о России усложнили работу на посту президента СШАКомсомольская правда23:41Трамп заявил, что ложь чиновников США о России мешала его работеРоссийская газета00:20Трамп обвинил американских чиновников в фальсификации сведений о РоссииФАН23:14Экс-президент США Трамп заявил, что ложь о России усложняла работу его администрацииРИА Новости22:28Показать ещёОценить657Поделиться