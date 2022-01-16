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Экс-президент США Трамп заявил, что ложь о России усложняла работу его администрации

Американские чиновники усложняли работу бывшей администрации, используя ложь о России, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
РИА Новости
Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
РИА Новости
Также Дональд Трамп отметил, что никогда ещё ранее США не находились на столь "низком уровне" отношений с другими странами.
Царьград
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о сговоре и вмешательстве, не нашел доказательств сговора администрации Трампа с Россией.
РБК

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Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России осложняла его работу
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