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Экс-президент США Трамп заявил об укреплении российского рубля до исторического максимума

Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг.
РИА Новости
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин предупредил россиян, что укрепление рубля, которое можно наблюдать в последнее время, может закончится во втором полугодии 2022 года.
URA.Ru
Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.
РИА Новости
На прошлой неделе курс доллара неожиданно опустился ниже 60 рублей.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль находится на исторических максимумах
News.ru20:50
Трамп рассказал об историческом укреплении рубля
Общественная служба новостей20:43
Экс-президент США Трамп заявил об укреплении российского рубля до исторического максимума
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Трамп отметил усиление рубля и предложил остановить бои на Украине дешевой нефтью
РЕН ТВ20:29
Трамп заявил об «исторических максимумах» рубля
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Трамп указал на сильнейшее укрепление рубля за все время
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