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Экс-президент СССР Горбачев заявил, что поддерживает диалог России и США по безопасности

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие".
Комсомольская правда
«Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал экс-президент.
Lenta.ru
Россия на прошлой неделе предложила проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Коммерсантъ
Однако страны не отказываются от гонки вооружений, что чревато новым витком холодной войны, передает «Федеральное агентство новостей».
URA.Ru

Подробнее о событии

Горбачёв обвинил Запад в высокомерии и поддержал диалог РФ и США по безопасности
News.ru21:15
Экс-президент СССР Горбачев заявил, что поддерживает диалог России и США по безопасности
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