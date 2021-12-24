«Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал экс-президент.
Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную "обеспокоенности" главы МИД Германии Анналены Бербок из-за обещаний Владимира Путина предпринять "адекватные ответные военно-технические меры" в случае проведения Западом агрессивной политики.
Позитивная оценка Россия позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.