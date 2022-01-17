Будьте в Плюсе

Порошенко вернули паспорт после прохождения контроля в аэропорту Киева

Хорошо ли подобран заголовок?
Бывший президент Украины Петр Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева.
Московский Комсомолец
В декабре Порошенко предъявили подозрение в госизмене по делу о незаконных поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
17 января суд должен рассмотреть ходатайство об аресте Порошенко по делу о государственной измене.
RT на русском
По одному из уголовных дел Порошенко обвиняют в превышении власти.
Царьград

Подробнее о событии

Порошенко успешно прошел пограничный контроль по прилете в Киев
ТАСС03:29
Госпогранслужба Украины назвала заявления о попытке помешать въезду Порошенко спекуляциями
РИА Новости04:12
Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева
Эхо Москвы02:57
Экс-президент Украины Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева за 10 минут
Lenta.ru03:20
Порошенко выступает перед сторонниками у здания аэропорта Киева
Известия03:08
Порошенко вернули паспорт после прохождения контроля в аэропорту Киева
RT на русском02:45
Порошенко заявил, что пограничники пытались не впустить его на Украину
РБК03:11

Интересное

Тюнити симбун: В Японии обеспокоены размещением ядерных боеголовок ВМФ РФ в Тихом океане

Японское издание «Тюнити симбун» с тревогой пишет о намерениях России разместить ядерные боеголовки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Военное дело05:52

Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против Nord Stream 2 при эскалации

Германия с партнерами примет меры в отношении газопровода «Северный поток-2» в случае эскалации ситуации на Украине, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
РБК08:04

Полиция не исключает, что нападение на вдову Градского было инсценировкой

Сотрудники полиции рассматривают версию, что нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и хищение у нее 100 млн рублей могло быть инсценировкой.
ТАСС05:52

В магазине PS5 стали появляться игры для PS3

Пользователи обратили внимание, что в магазине PlayStation 5 стали появляться игры для PS3, и всё это на фоне того, что Sony может работать над поддержкой обратной совместимости.
Игромания.рувчера в 07:20

Суд лишил прав родителей девочки, прожившей около шести лет в московской клинике

Пресненский районный суд в понедельник лишил родительских прав биологических родителей девочки, которая около шести лет находилась в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве.
ТАСС07:35

Бежавший в Британию экс-агент КГБ и ФСБ Карпичков заявил, что получил письмо с угрозами

Борис Карпичков, который служил в КГБ, а после распада СССР — в ФСБ, сообщил, что получил письмо с угрозами жизни, пишет газета Mirror.
РБКвчера в 13:43

«Когда я стану хоккеистом, мы это ведро с болтами выкинем». Неизвестные истории о русском вратаре Василевском

Команда 1994 года рождения становилась чемпионом России, как раз во многом благодаря Андрею.
Sport24.ru08:00

Министр обороны Британии Уоллес: Россия лжет, что ей угрожает НАТО

В последние недели ситуацию усугубило заявление министра обороны России, будто США готовят на востоке Украины «провокацию с использованием химических веществ».
ИноСМИ05:50

Тариф системы «Платон» с 1 февраля вырастет на 20 копеек за километр

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и вырастет до 2,54 рубля за километр пробега, говорится в сообщении Роставтодора.
РИА Новости14 января в 09:03

Экспорт газа по «Силе Сибири» в январе вырос в 1,5 раза

В "Газпроме" сообщили об увеличении экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
ПРАЙМ06:31