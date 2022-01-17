"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохраной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.
Северная Корея не испытывала свои межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности (МБР) или ядерное оружие с 2017 года, но после того, как переговоры о денуклеаризации зашли в тупик в 2019 году, начала проведение пусков ракет новых конструкций.
По приказу генерального директора с 17 января на территорию АО «Балтийский завод» пускают только сотрудников с QR-кодами или сертификатами о прививках против COVID, а также тех, кто имеет медицинский отвод от прививок.
Несмотря на сложности, вызванные продолжающейся пандемией COVID-19 и нестабильными рыночными условиями, более трех четвертей респондентов (77%) прогнозируют улучшение состояния мировой экономики, при этом всего 15% ожидают ухудшения условий.