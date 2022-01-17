Будьте в Плюсе

Экс-президент Украины Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заснул во время судебного заседания, трансляция идет на ютьюб-канале "Судебная власть Украины".
РИА Новости
На кадрах видно, как Порошенко, сидя за столом, засыпает на несколько секунд, а потом приходит в себя.
Lenta.ru
Порошенко обвиняется в государственной измене.
Lenta.ru
Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Экс-президент Украины Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения
РИА Новости09:25
УНИАН: экс-президент Украины Пётр Порошенко уснул в ходе заседания суда
RT на русском08:49
Порошенко уснул на заседании суда по делу о госизмене
РЕН ТВ08:19
Уснувший в суде Петр Порошенко попал на видео
Газета.Ru08:33
Опубликовано видео с уснувшим в суде Петром Порошенко
Lenta.ru08:18
Порошенко заснул на заседании суда по делу в отношении него
Известия08:33
Порошенко уснул в украинском суде — Daily Storm
Daily Storm08:47

Интересное

Песков о ракетах России в Латинской Америке: речь идет о суверенных странах

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США.
Lenta.ru04:46

Путин продлил срок службы спецпредставителю по экологии Иванову до 31 января 2023 года

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохраной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.
РИА Новости09:34

Сборы фильма «Последний богатырь 3» превысили два миллиарда рублей

Есть вероятность, что в течение следующей недели фильм студии Disney сумеет обогнать вторую серию, которая финишировала за год до этого с показателем 2,048 миллиарда рублей.
FBM.ruвчера в 01:16

WSJ: генсек НАТО Столтенберг объяснил расширение альянса на восток сдерживанием России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что НАТО расширяется на восток, чтобы сдерживать Россию и отвечать на ее агрессивные действия.
Lenta.ru07:22

Уголовное дело возбуждено после ограбления вдовы Градского в Подмосковье

Уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ) возбуждено по факту нападения на вдову народного артиста РФ Александра Градского Марину Коташенко в Московской области.
Интерфаксвчера в 15:34

В Северной Корее проведены пуски двух баллистических ракет

Северная Корея не испытывала свои межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности (МБР) или ядерное оружие с 2017 года, но после того, как переговоры о денуклеаризации зашли в тупик в 2019 году, начала проведение пусков ракет новых конструкций.
Международная жизнь02:28

Власти Петербурга прогнозируют «вертикальный» подъем заболеваемости COVID-19

Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости.
ТАСС08:43

«Балтийский завод» опроверг инциденты на проходной из-за QR-кодов

По приказу генерального директора с 17 января на территорию АО «Балтийский завод» пускают только сотрудников с QR-кодами или сертификатами о прививках против COVID, а также тех, кто имеет медицинский отвод от прививок.
РБК03:33

Три четверти CEO ожидают улучшения мировой экономики в 2022 году

Несмотря на сложности, вызванные продолжающейся пандемией COVID-19 и нестабильными рыночными условиями, более трех четвертей респондентов (77%) прогнозируют улучшение состояния мировой экономики, при этом всего 15% ожидают ухудшения условий.
Интерфакс19:08

Состояние 10 богатейших людей мира удвоилось за время пандемии и достигло $1,5 трлн

Совокупное состояние десяти богатейших людей мира с начала пандемии COVID-19 выросло более чем в два раза — с $700 млрд до $1,5 трлн, подсчитали в международной благотворительной организации Oxfam.
Ведомости08:54