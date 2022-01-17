Северная Корея не испытывала свои межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности (МБР) или ядерное оружие с 2017 года, но после того, как переговоры о денуклеаризации зашли в тупик в 2019 году, начала проведение пусков ракет новых конструкций.