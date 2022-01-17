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УНИАН: экс-президент Украины Пётр Порошенко уснул в ходе заседания суда

Порошенко уснул на суде о своём аресте, — говорится
 в сообщении.
News.ru
На кадрах видно, как Порошенко, сидя за столом, засыпает на несколько секунд, а потом приходит в себя.
Lenta.ru
Порошенко обвиняется в государственной измене.
Lenta.ru
Следователи подозревают экс-президента Украины в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах.
Газета.Ru

Подробнее о событии

УНИАН: экс-президент Украины Пётр Порошенко уснул в ходе заседания суда
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Порошенко заснул во время судебного заседания
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