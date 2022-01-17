Госдума на заседании в четверг, 20 января, рассмотрит во втором и, возможно, в третьем чтении поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Принцип зеркальности предусмотрен в предложениях РФ по гарантиям безопасности, но об абсолютной симметрии говорить не приходится, так как текущая критическая ситуация сложилась в результате расширения НАТО и освоения территории новых членов альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Адвокат Навального Ольга Михайлова уточнила «Медиазоне»*, что сейчас политику предъявлено только несколько эпизодов о мошенничестве, выделенных из общего производства и объединенные с делом об оскорблении судьи Акимовой.