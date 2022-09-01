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Экс-президент Украины Ющенко: лидеры ЕС пытались убедить Зеленского пойти на переговоры

Лидеры стран Евросоюза предпринимали безуспешные попытки уговорить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры по урегулированию ситуации в стране, заявил экс-глава государства Виктор Ющенко.
RT на русском
"Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров. — Прим. ред.), потом разберемся"", — сказал Ющенко.
РИА Новости
Ющенко также напомнил о призывах к дипломатии со стороны бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.
REGNUM
По мнению самого Ющенко, Киев не согласится на дипломатическое решение ситуации.
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Экс-президент Украины Ющенко: толпа лидеров ЕС пытались уговорить Зеленского начать переговоры
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