«Выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider* Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», — приводит ТАСС сообщение.
Грэнтэм рассказал, что на фондовом рынке США образовался «даже более безумный пузырь», чем в 1929 году, когда рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул, после чего в экономике начался спад, известный как Великая депрессия.