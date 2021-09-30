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Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы за превышение расходов на выборы

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
Бывший французский лидер будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением, сообщил
 BFM TV.
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По данным следствия, избирательный штаб политика использовал
 фальшивые счета для организованных агентством Bygmalion встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
News.ru
В марте Саркози уже приговорили к году тюрьмы и двум годам условного срока по делу о коррупции и злоупотреблении положением.
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