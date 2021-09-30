Джереми Грэнтэм предупредил о крупнейшем «пузыре» на фондовом рынке США

Грэнтэм рассказал, что на фондовом рынке США образовался «даже более безумный пузырь», чем в 1929 году, когда рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул, после чего в экономике начался спад, известный как Великая депрессия.